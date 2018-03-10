اعتقال صحفيين ألمانيين في اليونان

أكدت السفارة الألمانية في أثينا يوم الجمعة، أنه تم اعتقال صحفيين ألمانيين في شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود التركية.

وقالت السفارة، إن امرأة 33 عامًا، وزميلها 31 عامًا، قالا إنهما كانا يقدمان تقريرًا عن عودة المهاجرين إلى وطنهم من ألمانيا لصالح شبكة «أر.دي.إيه» التليفزيونية الألمانية.

ومع ذلك، كان الصحفيان يعملان بدون تصريح، ولم يتسن على الفور تأكيد ما إذا كانا يعملان بالفعل لصالح الشبكة، وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، أنها على علم بالقضية وأنها تقدم المساعدة القنصلية.

يذكر أن، المنطقة التي تم فيها اعتقال الصحفيين جزء من طريق مألوف للمهاجرين واللاجئين الفارين من إفريقيا والشرق الأوسط إلى شمال أوروبا، ويحاول كثيرون عبور نهر إفروس بين اليونان وتركيا.

وشهدت المنطقة توترًا في الآونة الأخيرة، حيث اعتقلت تركيا جنديين يونانيين تردد أنهما عبرا الحدود بالخطأ خلال دورية، وتتهمهما تركيا بالتجسس فيما تقول اليونان، «إن أنقرة تحتجزهما رهائن».