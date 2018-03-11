الصين بصدد إلغاء نظام الفترات الرئاسية وتعزيز سلطات شي جين بينج

من المتوقع أن يوافق مؤتمر الشعب، وهو البرلمان الصيني الذي يصادق تلقائيا على مشروعات القوانين، على تعديل دستوري تاريخي غدا الأحد، سيؤدي إلى إلغاء نظام الفترات الرئاسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الرئيس شي جين بينج ليحكم مدى الحياة.

ومن المقرر خلال جلسة غد الأحد أن يلغي المشرعون الحد الأقصى الحالي المحدد بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات واستحداث "فكر شي جين بينج حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد" كمبدأ جديد في ديباجة الدستور.

وسيسمح التغيير الأخير للحكومة بالتعامل مع الانتقادات الموجهة إلى شي باعتبارها غير دستورية.