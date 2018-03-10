ضاحى بعد فوزه بمقعد نقيب المهندسين: أسعى للتعاون المثمر مع الجميع

-النبراوى يهنئ النقيب الجديد.. ورئيس لجنة الانتخابات: لم يحدث ما يعكر صفو المعركة الانتخابية



قال المهندس هانى ضاحى، فور إظهار النتائج غير الرسمية للانتخابات، فوزه بمقعد نقيب المهندسين، أمام منافسه النقيب السابق طارق النبراوى، إنه ينتظر إعلان النتائج رسميا من اللجنة العليا للانتخابات ليبدأ مجلس النقابة فى تشكيل هيئة المكتب.

وأضاف ضاحى فى تصريحات لـ«الشروق»: «أتقدم للمهندسين بالشكر والاحترام على اختيارهم لى؛ لأن هذه ثقة كبيرة جدا»، موجها الشكر للمجلس السابق على مجهوده، مكملا: «أتمنى أن يكون بيننا تعاون مثمر خلال الفترة القادمة». وفى تصريحات صحفية، فى وقت سابق أمس، قال ضاحى إنه سيعمل على خدمة الجميع.

وأظهرت نتائج الفرز غير الرسمية لأصوات المهندسين المشاركين فى جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، ضمن انتخابات التجديد النصفى، فوز وزير النقل الأسبق والمرشح عن قائمة «مهندسون فى حب مصر» هانى ضاحى بمقعد نقيب المهندسين، بعد تقدمه على منافسه مرشح قائمة «تيار الاستقلال» طارق النبراوى.

ووفقا لنتائج الفرز الأولية، بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة للناخبين على مستوى الجمهورية 15538 صوتا، وحصل المهندس هانى ضاحى على نسبة تصويت بلغت 54% بواقع 8314 صوتا، بينما حصل المهندس طارق النبراوى على نسبة 46% بواقع 7224 صوتا.

وتقدم هانى ضاحى فى جميع المحافظات عدا ثمانى محافظات انحازت أكثرية الأصوات بها للنبراوى، منها: «المنوفية والدقهلية والفيوم وبنى سويف وقنا والأقصر وأسوان».

وقبيل الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور عمرو عزت سلامة فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إن الانتخابات «جرت بصورة شفافة ومنحت المهندسين ثقة فى نتيجتها، والمرحلة الأولى منها كان عليها بعض الطعون درستها اللجان القضائية، لكن خلت المرحلتان الثانية والثالثة من أى شكاوى تتعلق بوجود تجاوزات انتخابية».

وأضاف: «كان هناك فقط شكاوى من حضور المهندسين بأتوبيسات الشركات، ولكن يحق للمهندسين الحضور بأى وسيلة إلى مقر الانتخاب، وما يهمنا أنه لم تتم أى تجاوزات داخل اللجان الانتخابية ولم يحدث ما يعكر صفو الانتخابات».

من جانبه، تقدم المهندس طارق النبراوى بالتهنئة للمهندس هانى ضاحى على فوزه بالانتخابات، عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل: «أتمنى له كل التوفيق فى خدمة المهنة والمهندس وأشكر كل المهندسين والمهندسات الذين حرصوا على المشاركة بأصواتهم منذ بدء مراحل انتخابات نقابة المهندسين وللداعمين له».