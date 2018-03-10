مؤتمر شعبي حاشد لدعم «السيسي» في كفر الشيخ

-محافظ كفر الشيخ: تخصيص 100 فدان لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيواني



شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، السبت، المؤتمر الشعبي الذي نظمه الإصلاح الزراعي، وحملة «كلنا معاك» بكفرالشيخ، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مصر تحتاج إلى صوت أبنائها ولدعمهم فى يوم الوطنية الديمقراطي، داعيًا أبناء المحافظة للمشاركة بكثافة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم.

وأكد أن دور المحافظة حيادي تام ونقدم الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن مصر شهدت إنجازات خلال الـ4 سنوات الماضية لم تتحقق خلال 50 عامًا، وأهم هذه المشروعات؛ مدينة الصناعية السمكية بغليون، وشبكة الطرق القومية، والاكتشافات البترولية الجديدة، مشروع الضبعة النووي، ومحطات الطاقة الكهربائية الجديدة، ومليون ونصف فدان، والمدن الجديدة، ومليون رأس ماشية، و100 ألف صوبة زراعية، والمليون وحدة سكنية، وقناة السويس الجديدة، وتطهير سيناء من الإرهاب، وصندوق تحيا مصر، وأنفاق الإسماعيلية، وغيرها من المشروعات التنموية الجديدة منها مشروع الرمال السوداء، وغيرها من المشروعات.

وقرر المحافظ، تخصيص 100 فدان بشمال المحافظة لإقامة مشروع متكامل للإنتاج الحيواني، بتكلفة نصف مليار جنيه، حتى تعود كفرالشيخ لريادتها فى الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، قال د. سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجي، إن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني، داعيا الناخبين لممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي في اختيار رئيسهم القادم، وأشاد بالمشروعات القومية التي يتم تدشينها.

حضر المؤتمر د. سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجي، ود. علي أبو شوشه، رئيس مجلس إدارة الحملة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزي، ود. الشوادفي الغمري، الأمين المساعد للحملة، والمهندس وليد السعدني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن، والمهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة، ود. وائل سرحان، نائب الأمين العام، وأمين الشباب بالحملة، والقيادات الشعبية والشبابية، والفلاحين ورؤساء مجالس وأعضاء الجمعيات الزراعية، وصغار المزارعين.