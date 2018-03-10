مقتل 10 مسلحين وإصابة 13 آخرين في عمليات أمنية جنوبي أفغانستان

ذكرت مديرية الأمن الوطني «الاستخبارات الأفغانية»، أن 10 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين، خلال عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، طبقًا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وجاء في بيان أصدرته المديرية، أنه تم تنفيذ العملية في منطقة «خوشكابا» بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند، كما أضافت المديرية أنه تم اعتقال 8 مسلحين آخرين.

وخلال العملية، استولت القوات الأمنية على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمتمردين، من بين ذلك سترات انتحارية وسيارة مفخخة، طبقًا لما ذكرته المديرية في البيان.

وتم تدمير مخابئ المتمردين أيضًا في العملية.

وفي الوقت نفسه، استولت قوات مديرية الأمن الوطني الأفغانية على مجموعة من الأسلحة في عمليات منفصلة في إقليم باكتيكا.

ولم يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو الجماعة، التي ينتمي إليها المسلحون، غير أن القوات الأفغانية تخوض معارك ضد حركة طالبان و«داعش» في البلاد.