حبس أم 4 أيام لاتهامها بتعذيب طفلها 3 سنوات في كفر الشيخ

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قررت نيابة كفر الشيخ، السبت، حبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيب ابنها يحيى لطفي صبحي، 3 سنوات.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوصول الطفل يحيى لطفي صبحي، 3 سنوات من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، مصاب بكدمات في ظهره وحروق من الدرجة الثانية في قدميه، وتم نقله لغرفة عناية الأطفال.

وبسؤال الطفل بعد إفاقته، قال: إن والدته ضربته بخرطوم بمشاركة زوجها، ولكن لم يوضح سبب الضرب.

وتم ضبطها، وبمواجهتها، أنكرت واتهمت زوجها الحالي بالتعدي على ابنها من زوجها السابق، وتبين أن الزوج الثاني للأم، هو عم الطفل، وتزوجها عقب وفاة أخيه.

وبمواجهة الزوج، عقب إلقاء القبض عليه، نفى واتهم زوجته والدة الطفل، بالتعدي عليه.

وكان جيران الطفل هم من اتصالوا بالشرطة وإبلاغها بالواقعة.

وقال أحد أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، والذى رفض ذكر اسمه، إن الطفل وصل مستشفى كفر الشيخ، مصاب باضطراب في الوعي وضعف في الدورة الدموية والتنفسية، وزرقان شديد فى الجسد.

وأضاف الطبيب، «تم عمل إنعاش قلبي ورئوي للطفل، وأبلغنا رجال الشرطة بالواقعة»، مؤكدا أن هناك تحسن في الدورة الدموية للطفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت حبس والدة الطفل أربعة أيام على ذمة التحقيقات.