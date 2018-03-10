«بوتين»: لا اعتزم تغيير الدستور لتعديل فترة الولاية الرئاسية بروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يعتزم تغيير دستور بلاده لتعديل فترة الولاية الرئاسية.

وقال «بوتين»، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، «يبدو لي، ولقد قلت ذلك من قبل، أنني لم أغير الدستور سابقًا، وليست لدي أي خطط لذلك».

ودعا «بوتين»، إلى عدم الخوف ممن سيخلفه، متسائلا: «لماذا تخافون إلى هذه الدرجة من الذين سيأتون إلى السلطة بعدي، وأنهم سيريدون تدمير ما حققته في السنوات الأخيرة؟».

ومن المقرر، أن تجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا يوم 18 من الشهر الجاري، وسيشارك فيها 8 مرشحين بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.