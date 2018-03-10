طوارئ بحجر مطار القاهرة الصحي حيال ركاب 9 دول

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة رفع درجة الاستعدادات الطبية، حيال الركاب القادمين من 9 دول، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض بين مواطني تلك الدول.

وقالت مصادر طبية في تصريح اليوم السبت، إن سلطات إدارة الحجر الصحي بالمطار تلقت خطابًا من إدارة الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة برفع حالة الطواريء، وتوقيع الكشف الطبي على ركاب دول «جنوب السودان، وأوغندا، وزامبيا» بسبب انتشار وباء حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ركاب «مالاوي، وموزمبيق، ونامبيا، واليمن» بسبب انتشار وباء الكوليرا، وركاب دولتي «ليبيريا، وبنين» بسبب انتشار حمى لاسا.

وأكدت المصادر، أنه يتم الكشف على الركاب القادمين من تلك الدول وتسجيل بياناتهم عبر كارت خاص يتم إرساله إلى مديريات الصحة بالمحافظات المتوجه إليها الركاب؛ لمتابعتهم والتأكد من سلامتهم.