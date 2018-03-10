وزيرة الهجرة: الشعور الوطني بالانتخابات لدى المصريين في الخارج مرتفع جدا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن زيارتها الحالية إلى كندا، تأتي في إطار جولاتها الخارجية التي بدأتها منذ فترة؛ للحشد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت «مكرم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «كندا هي المحطة الأخيرة لي قبل بدء الصمت الانتخابي»، مشيرًا إلى قيامها بزيارات ممثاثلة للحشد للمشاركة بالانتخابات، في فرنسا وإنجلترا والسعودية والكويت والأردن وإيطاليا وأستراليا.

وأضافت «أقوم خلال هذه الزيارات بالتأكيد على المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات؛ لأنها حق لهم، وشرح ما تواجهه مصر من تحديات، وما تحققه من إنجازات»، متابعًا: «أقوم خلال تواجدي مع الجاليات المصرية في الخارج بعرض فيلم "حكاية وطن"؛ لأنه كبسولة وطنية هامة».

وفيما يتعلق بانبطاع المصريين في الخارج عن الانتخابات الرئاسية، قالت «الشعور الوطني في الخارج مرتفع جدًا، فهم يشعرون بأن المشاركة بها واجب وطني، وهناك رسائل تأييد منهم للدولة والقيادة السياسية».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 16 و17 و18 مارس الجاري.