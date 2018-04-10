الأهلي يبدأ فى إجراءات تحديث النظام الإلكتروني لبطاقات حضور المباريات

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن لجنة تحديث نُظُم حضور المباريات عقدت اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية كلٍ من، طارق قنديل والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة، وفي حضور شريف خالد رئيس شركة «فالكون» المتعاقد معها النادي لتأمين المباريات، بالإضافة لإدارتي حضور المباريات والشئون القانونية بالنادي الأهلي.

وبحثت اللجنة آخر الاستعدادات لحضور الجماهير لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس، على ستاد القاهرة، وكذلك مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الترجي بالقاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما درست اللجنة وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم حضور المباريات، وتحديث النظام الإلكتروني الخاص بالتذاكر، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وما يمكن تقديمه وتحديثه في النظام الخاص بحضور الجماهير بما يضمن تنظيمًا مثاليًا، في ظل سعي الأهلي لعودة الجماهير لحضور المباريات.