تحرير زوجة اختطفها مشعوذ واعتدى عليها جنسيًا بالجزائر

تمكنت السلطات المختصة فى ولاية المسيلة الجزائرية من تحرير امرأة احتجزها مشعوذ واعتدى عليها جنسيا لمدة أسبوع.

وذكرت صحيفة «النهار الجديد» أن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد دراج تمكنوا من فك لغز اختفاء امرأة من بيت زوجها، حيث قادت التحقيقات إلى تحريرها بعد اكتشاف تعرضها للاحتجاز.

وقالت الصحيفة إن القضية تم تحريكها بعد تلقى شكوى من زوج امرأة أبلغ عن اختفاء زوجته، وهى شابة فى العشرينيات، وسط ظروف غامضة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تم الوصول إلى تحديد مكان وجود المرأة، حيث اتضح أنها قصدت منزل مشعوذ يدعى أنه «راق شرعى» بمنطقة أولاد عدى لقبالة، لتقود عملية التحقيق مع الأخير إلى اكتشاف احتجازها داخل مستودع، قبل أن يتم تحريرها.

وجرى توقيف المشعوذ، وتم حجز بعض الكتب الخاصة بالشعوذة وأدوات كان يستعملها فى ممارساته، كما جرى توجيه سلسلة من التهم إليه منها احتجاز شخص وهتك العرض والنصب والاحتيال، فى انتظار تقديمه إلى الجهات القضائية للمحاكمة.