«الأمن العام بالصين» تستعين بإعلان «محمد صلاح» لمواجهة المخدرات

استعانت وزارة الأمن العام بدولة الصين بالإعلان، الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات.. ماتسيبهاش تغلبك».

وأشار تقرير نشرته صفحة وزارة الأمن العام الصينية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى، أن الاستعانة بنجم كبير مثل محمد صلاح لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات ساهم بشكل كبير في زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان المصري «16023».

وقالت الوزارة، إن ذلك يعد من أفضل الوسائل لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات، كما بلغ عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق 10 ملايين و400 ألف مشاهد خلال أسبوع فقط منذ إطلاق الإعلان حتى الآن.

وأضافت، أنه وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك وإنستجرام واليوتيوب» إلى ما يقرب من 14 مليون مشاهدة وأكثر من 25 مليون متفاعل مع الإعلان، و35 ألف شير من جانب المتابعين، و15 ألف تعليق وأكثر من 454 ألف معجب بالإعلان.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان، شهد خلال الأيام الحالية ارتفاع كبير في عدد المكالمات الواردة، حيث يتلقى الخط الساخن ما يقرب من 500 مكالمة يوميًا عقب إعلان محمد صلاح «أنت أقوى قوى من المخدرات» بعدما كان يتلقى من 100 إلى 125 مكالمة يوميًا خلال نفس الفترة في الشهر الماضي، لافتة إلى أن المكالمات الواردة تنوعت ما بين مكالمات لطلب العلاج بالمستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ومكالمات أخرى للمشورة.