مصرع فتاة سقطت من نافذة شقتها بالعمرانية

لقيت طالبة مصرعها، حيث اختل توازنها وسقطت من نافذة شقتها بالعمرانية، وتبين أن الوفاة نتجت عن إصابتها بكسر في الجمجمة وكدمات متفرقة في الجسم، وتم نقل جثة المتوفاة إلى مستشفى أم المصريين؛ لإنهاء إجراءات الدفن.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد بمصرع طالبة نتيجة سقوطها من علو، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن الطالبة «سندس.أ» 22 عاما، اختل توازنها أثناء توقفها بنافذة شقتها لسحب «سلة» من شقيقتها؛ ما أسفر عن سقوطها في المنور ومصرعها.

وقالت شقيقتها «أميرة»، خلال التحقيقات، إن المتوفاة كانت تعاني من مرض السكر ولم تتهم أحد بالتسبب في الوفاة، وحرر محضرا بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بإحالتها إلى النيابة للتحقيق.