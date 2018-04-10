تحييد 7 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا

أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد 7 من مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني» شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن بيان أصدرته رئاسة الأركان، أن القوات الجوية التركية شنت أمس واليوم، غارات على مواقع للمنظمة في (زاب، وهاكورك) شمالي العراق، و«شرناق» جنوب شرقي تركيا.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 7 من مسلحي المنظمة، وأشار إلى أن الغارات دمرت أيضا 4 أهداف للمنظمة بينها ملاجئ وتحصينات.

وتصنف السلطات التركية منظمة «حزب العمال الكردستاني» على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلا عن المسلحين الذين تقول تركيا إنهم مرتبطون بها في شمال العراق وفي شمال سوريا.