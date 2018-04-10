الأمن الروسي يعلن إحباط أعمال إرهابية لـ«داعش» خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة

أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن الأمن الروسي نجح في إحباط وقوع أعمال إرهابية في «بشكيريا وإنغوشيا» خطط لها تنظيم «داعش» الإرهابي في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال «بورتنيكوف» في تصريح بثته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الثلاثاء، إنه في فبراير الماضي تمت تصفية شخصين من عناصر «داعش» الإرهابي في منطقة نازران في إنغوشيا في إطار عملية مكافحة الإرهاب، وكانا يحضران هجومًا إرهابيًا في إحدى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وأضاف، أنه خلال الربع الأول من العام الجاري جرت 3 جرائم ذات طابع إرهابي في داغستان وإقليم خاباروفسك ومقاطعة ساخالين، مضيفًا أنه تم إحباط 6 عمليات إرهابية إلى جانب إحباط نشاط 12 خلية إرهابية سرية.