أمريكا تطالب بالتصويت على تحقيق أممي جديد في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

طالبت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بإجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروعها لإجراء تحقيق جديد في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك بعد أيام من الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية، إن البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة طلبت إجراء تصويت على اقتراحها الساعة الثالثة مساء (السابعة مساء بتوقيت جرينتش).

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إجراء تصويت آخر على اقتراح روسي منافس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيتم طرحه اليوم الثلاثاء، يدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في مزاعم استخدام سلاح كيميائي في سوريا.