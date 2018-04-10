«الشروق» تكشف أبرز مقترحات الزيادات الجديدة على أسعار شرائح الكهرباء

• الشريحة الأولى 30% والثانية والثالثة والرابعة 35% والخامسة 40%

• مصدر: عدم انخفاض سعر الدولار وضعنا فى مأزق وتطبيق الزيادة حتمى

كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء من إعداد مقترحات سيناريوهات الزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التى ستقوم باستعراضها ومناقشتها ثم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الزيادة فى الشريحة الأولى والتى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، تصل لنحو 30% لتصبح بـ16 قرشا بدل من 13 قرشا، وفى الشريحة الثانية التى تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات 35% لتكون بـ27 قرشا بدلا من 22 قرشا، وفى الشريحة الثالثة التى تبدأ من صفر إلى 200 كيلووات بنسبة 35% لتصبح 37 قرشا بدلا من 28 قرشا.

وفيما يتعلق بالشريحتين الرابعة والخامسة «شرائح متوسطى الاستهلاك»، فالشريحة الرابعة التى تبدأ من 201 كيلووات إلى 350، فتصل الزيادة بها إلى 35%، ليصبح سعر الكيلو بها 75 قرشا، بدلا من 55 قرشا، والشريحة الخامسة التى تبدأ من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات/ ساعة بنحو 40%، لتصبح بجنيه و7 قروش، بدلا من 75 قرشا وهى التى سيطبق عليها الدعم التبادلى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل الزيادة فى الشريحة السادسة التى تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، نحو 35%، لتصبح بـ168 قرشا بدلا من 125 قرشا، ثم الشريحة السابعة التى تبدأ من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات نحو 45% لتصبح 195 قرشا بدلا من 135 قرشا.

وأوضح المصدر، أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح الجديدة لا تشمل استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى سواء كان محدودى أو متوسطى أو الأكثر فى الاستهلاك، من الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل، مشيرا لاتفاق بين الجهاز ووزارة الكهرباء، يتضمن تخفيف الزيادة على شرائح محدودى الدخل إلى 20% بدلا من 25%.

ولفت إلى أنه سيتم إرسال مذكرة بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى الوزارة، حيث كان متوقعا انخفاض سعر الدولار بداية العام الحالى عن 17 جنيها، لكن لم يحدث ذلك وهو أمر وضعنا فى مأزق وأصبح حتما تطبيق الزيادة على جميع الشرائح.

وقال المصدر إنه سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلى للمرة الأولى فى الزيادة الجديدة على الشرائح الأكثر استهلاكا وغير المدعمة، مشيرا إلى أن الدعم التبادلى يتمثل فى فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، والتى تباع بالسعر غير المدعم وتوصف بشرائح الأغنياء، وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلووات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، الذين يمثلون نحو ٧٥% من المستهلكين فى مصر.