اتحاد الجزائر ينفي تورطه في محاولة رشوة حكم مباراة بلاتو يونايتد

نفى نادي اتحاد الجزائر ضلوعه في محاولة رشوة حكم المباراة التي خسرها أمام مضيفه بلاتو يونايتد 1 / 2 ، السبت الماضي، في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وذكر النادي الجزائري عبر موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي تناقلتها وسال الاعلام حول محاولة مزعومة لرشوة حكم المباراة أمام بلاتو يونايتد، تندرج ضمن حملة بغيضة تهدف لضرب الفريق الذي حرص دوما على احترام الاخلاق الرياضية.

وأوضح ذات المصدر، أن القيم التي يتشبع بها اتحاد الجزائر لا تسمح له باستخدام هذا النوع من الممارسات، مؤكدا أن هذه الحملة لا تعدو أن تكون سوى محاولة أخرى لزرع الفتنة بين صفوفه.

من جهة أخرى، قدم رشيد مالك، المدير الرياضي لاتحاد الجزائر، استقالته من منصبه، لأسباب وصفها بـ" الشخصية".