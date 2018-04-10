إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بألمانيا

أعلنت كبرى المطارات الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء مئات الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب إضراب تحذيري لنقابة العمال «فيردي»، واتحاد الموظفين الحكوميين «دي.بي.بي».

وذكرت شركة الطيران الألمانية العملاقة «لوفتهانزا»، في بيان صحفي اليوم، أنها ستلغي مئات الرحلات بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضرابًا عاما للضغط على الشركة لتمرير مطالب بزيادة دخولهم.

وسيتأثر حوالي 90 ألف مسافر بهذا الإلغاء، فبدلاً من 1600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن، ستنطلق 800 رحلة فقط، كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات.

وأعلن مطار ميونيخ -على موقعه على الإنترنت- إلغاء شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» 240 رحلة داخلية وخارجية، كما أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين إلغاء 70 رحلة مشابهة.

وقالت نقابة العمال «فيردي»، في بيان صحفي اليوم، إن الإضراب يأتي في إطار توجيه تحذير لشركة «لوفتهانزا» وللشركات الأخرى العاملة في قطاع النقل الجوي من رفض رفع أجور 2.3 مليون موظف في هذا القطاع بنسبة 6%.

وأضافت النقابة أن الموظفين المضربين يخططون ظهر اليوم للخروج في مظاهرات في العاصمة برلين وفي ميونيخ لدعم النقابة في مباحثاتها مع شركات النقل الجوي.

يذكر أن نقابة «فيردي» تعتبر هذا الإضراب «تحذيريا»؛ الأمر الذي يعطي احتمالية امتداده لأجل غير مسمى وتطوره ليشمل مطارات أخرى.