ضبط 92 قضية مخدرات و379 دراجة نارية مخالفة خلال 24 ساعة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود المحلات -خلال 24 ساعة- عن ضبط 92 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (7 كيلو لمخدر البانجو، و7 كيلو حشيش، و2 كيلو هيروين، وكميات لمخدر الفودو والإستروكس)، فضلا عن 27 ألف قرص مخدر.

كما تمكنت الحملات من ضبط 74 متهما مطلوبا ضبطه وإحضاره في قضايا، ومراقبين هاربين، و2 تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، وضبط 7 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

كما تمكنت الحملات من ضبط 379 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتهم، وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.