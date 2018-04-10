رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض القسم الحر بكلية الفنون الجميلة

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، معرض القسم الحر بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، وذلك في إطار نشر رسالة الفنون الجميلة في المجتمع وما لكلية الفنون الجميلة من أثر كبير وبالغ في زيادة الوعي الفني.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور حازم فتح الله، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور إيهاب عزت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من المهتمين بالحركة الفنية.

ومن جهة أخرى، افتتح الدكتور ماجد نجم، معرض نسمات ربيعية «رؤية تصويرية للإيقاع الحر في حركة النبات» للفنانة هالة إبراهيم محمد.

وأكد «نجم»، حرص الجامعة على إقامة المعارض الفنية لطلابها، حيث تعد المعارض من أهم الوسائل المفيدة في تنمية طاقات الإنسان وحرية تفكيره وعمق تأمله، موضحا أن الفن له أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع فهو ذا تأثير بالغ في الحياة النفسية لأفراد المجتمع وفي حياتنا الاجتماعية وفي التكتلات السياسية والتماسك الاجتماعي لذلك فهو أداة التفاهم العالمي.