صلاح: توقعنا سيناريو مواجهة السيتي

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أعرب محمد صلاح جناح ليفربول عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة إياب ربع نهائي المسابقة، التي انتهت بفوز فريقه (2-1): "توقعنا سيناريو مواجهة مانشستر سيتي".

وأضاف: "كنا نعرف أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة في الشوط الأول، ولذلك تراجعنا قليلا".

وأكمل: "ومع ذلك، نجحنا في تسجيل هدف في وقت مناسب، ومن ثم، استطعنا الفوز في النهاية".

وأتم: "سعيد بالتأهل إلى نصف النهائي مع ليفربول، وهذا نتاج جهد وتعب ليس فقط هذا الموسم، ولكن من المواسم السابقة".