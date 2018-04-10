ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وسط إيطاليا، ما تسبب في حالة من الدمار في نفس المنطقة التي كانت تعرضت للتدمير بسبب نشاط زلزالي في عام 2016 وفي مطلع عام 2017، ولكن لحسن الحظ، دون وقوع إصابات.

وقال المعهد الوطني لعلوم الجيولوجيا والبراكين إن الزلزال الذي وقع في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، كان مركزه في موشيا بمنطقة مارشي، على بعد نحو 190 كيلومترا شمال روما، وعلى عمق تسعة كيلومترات.

ومن جانبها، أفادت الإدارة الوطنية لمكافحة الحرائق، ووكالة الدفاع المدني، بعدم ورود تقارير عن وقوع إصابات، إلا أن هناك مباني تعرضت لأضرار جديدة.

وقالت باولا دي ميشيلي، مفوضة الحكومة في المناطق التي ضربها الزلزال، بعد عقد اجتماع لبحث الأزمة، إنه قد تم إجلاء نحو 20 شخصا من بيفي تورينا، وهي قرية أخرى قريبة من مركز الزلزال.

فيما قال عمدة بيفي تورينا، أليساندرو جنتيلوتشي، لمحطة "راي" التلفزيونية الرسمية: "لقد عدنا إلى وضع الطوارئ... السكان ينتابهم قدر كبير من الخوف".

من ناحية أخرى، أوضح عمدة موشيا، وهي بلدة يعيش بها نحو 900 شخص، لوكالة الأنباء الايطالية (أنسا)، أن برج الناقوس التابع لكنيسة سانت ماري أوف فارانو، والذي يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي، قد انهار.

وكإجراء احترازي، أغلقت المدارس في بيفي تورينا، إلا أن التقارير الأولية أشارت إلى أنها لم تتعرض لاضرار. وفي الوقت نفسه، استؤنفت الخدمة على طول الخط المحلي للسكك الحديدية، لعدم وجود أي مشاكل بها بعد أن خضعت لفحص سلامة.

ويشار إلى أن الزلزال الذي وقع اليوم الثلاثاء، هو جزء من نشاط زلزالي كان قد بدأ قبل نحو عامين، بحسب ما ذكره المعهد الوطني لعلوم الجيولوجيا والبراكين، مشيرا إلى أن الهزات الارضية قد تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة.

وقد تم تسجيل ما يصل إلى 140 حركة أرضية منخفضة الكثافة في مطلع نيسان/أبريل، بزيادة على عدد يزيد على 100 حركة في اليوم خلال شهر آذار/مارس الماضي، وما يتراوح بين 30 و40 حركة أرضية في اليوم في أواخر عام 2017، بحسب المعهد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء باولو جنتيلوني، على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "#Muccia #PieveTorina المزيد من الصدمات والأضرار والخوف. وتتواجد قوات الحماية المدنية على الفور مع العمد والسكان المتضررين".

وقد ضربت أربعة زلازل تراوحت قوتها بين 4ر5 و5ر6 درجة على مقياس ريختر، وقعت خلال الفترة بين آب/أغسطس من عام 2016 وكانون ثان/يناير من عام 2017، منطقة في وسط إيطاليا، متاخمة لمناطق لاتسيو وأومبريا ومارشي وأبروزو.

وقد تسببت الزلازل في أضرار كبيرة، وهو ما أدى إلى تدمير العديد من البلدات والقرى، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، من بينهم 29 شخصا حوصروا تحت انهيار جليدي نجم عن الزلازل.