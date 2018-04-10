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مصرع عاملين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل في أطفيح

أرشيفية
أرشيفية
كتب - مصطفى حمدي:
نشر فى : الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 3:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 3:10 م

فارق عاملان الحياة بقرية البرمبل في أطفيح، حيث انهارت عليهما حفرة أثناء تنقيبهما عن الآثار، وتم نقلهما لمستشفى أطفيح المركزي.

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغًا يفيد مصرع شخصين داخل عقار بإحدى قرى المركز، فانتقل الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح والنقيب وليد كمال إلى محل الواقعة، وتبين مصرع العاملين «عبدالجواد» 33 عامًا، و«أحمد.ح» 36 عامًا، عامل، أثناء تنقيبهما عن الأثار بمنزل أحدهما، حيث انهارت عليهما حفرة ما أدى لمفارقتهما الحياة.

وكشفت المعاينة، أن الحفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتار داخل فناء المنزل، وبسؤال شيقي أحد الضحايا أيدا ما جاء في الفحص، ولم يتهما أحد في وفاتهما جنائيًا، وتمكن رجال الحماية المدنية من استخراج الجثتين، وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.


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