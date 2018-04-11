قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن عقار منطقة إمبابة الذي انهار، صباح اليوم الثلاثاء، صدر له قرار إزالة منذ 4 أشهر، إلا صاحبة العقار لم تتسلمه.

وأضاف «الدالي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن سكان العقار وصاحبته لم يكونوا موجودين به، مشيرًا إلى أن مسؤولي الحي توجهوا إلى صاحبة العقار لتسلمها قرار الإزالة لكنها لم تكن موجودة.

وأوضح أن منطقة إمبابة القديمة بها العديد من العقارات غير الآمنة، لأنها موجودة منذ أكثر من 60 أو 70 عامًا، مستطردًا أن انهيار العقار تسبب في إصابة بعض المارة، التي كان من أحدها خلعًا في الكتف، إضافة إلى وجود تلفيات في بعض السيارات التي كانت قريبة منه.

جدير بالذكر أن منطقة إمبابة، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 7 طوابق، بشارع الوحدة، وهو ما تسبب في إصابة نحو 4 مواطنين، وحدوث انهيار جزئي لمنزل آخر مجاور له، مكون من 4 طوابق.

وقرر محافظ الجيزة صرف مساعدات لـ 6 أسر متضررة مقيمة بعقارين مجاورين للآخر المنهار، مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، والتي شملت 5 آلاف جنيه لـ 4 أسر، و500 جنيه مساعدات من مؤسسة التكافل الاجتماعى لـ 6 أسر.