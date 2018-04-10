مسئول روسي: نأمل في ألا يكون هناك تهديد بمواجهة عسكرية مع واشنطن في سوريا

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، عن أمل موسكو ألا تصل الأمور في سوريا إلى مستوى التهديد باندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية اليوم الثلاثاء، عن «بوجدانوف» قوله، إن موسكو لا تزال تجري اتصالات عملية مع واشنطن بخصوص سوريا، مؤكدًا أن الطرف الروسي يأمل في أن تنتصر العقلانية في هذا البلد.

وعن احتمال توجيه واشنطن ضربة ضد سوريا، قال نائب وزير الخارجية الروسي: «اعتقد أن الشركاء في أمريكا يراقبون باهتمام التصريحات التي تصدر في موسكو فيما يخص التداعيات الكبيرة، فيما تم استعمال التزييف والحشو الإعلامي لإيجاد حجة لحملة لاستخدام القوة، وهو ما نعتبره أمرا غير مقبول وخطيرًا».

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنه يدرس وقادة عسكريون ردًا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا مطلع الأسبوع الجاري، وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة، فيما أعلنت روسيا عن طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنها مستعدة لاعتماد مشروع القرار المقترح حول إنشاء آلية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.