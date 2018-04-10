«ميركل»: «أرى دليلًا واضحًا تمامًا على استخدام أسلحة كيميائية في سوريا»

لم يعد يساور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أدنى شك في أنه تم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا مجددًا.

وقالت «ميركل» اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بالعاصمة برلين: «اعتقد أنه الدليل على أنه تم استخدام أسلحة كيميائية هناك، يعد واضحًا للغاية».

وأضافت المستشارة الألمانية: «أنه لأمر محزن بالفعل أن يتم استخدام أسلحة كيميائية هناك بصورة متكررة بعد كثير جدا من النقاشات والإدانات الدولية، ويتعين علينا للآسف الانطلاق من ذلك».

وأعلنت «ميركل» دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة الاستخدام المزعوم للغاز السام والمطالبة بإدانة واضحة، قائلة «يتعين علينا التحدث بلغة واضحة تمامًا في هذا الشأن».

وبحسب بيانات منظمات الإغاثة، تم قذف برميل متفجر يحتوي على مواد كيميائية على مدينة دوما السوريا ليلة السبت-الأحد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا إثر ذلك، ولكن سوريا وحليفتها روسيا تنفيان ذلك.

ولم يتسن لموظفي الأمم المتحدة حتى الآن التحقق من صحة تقارير منظمات الإغاثة.

وصنفت روسيا الهجوم المزعوم بغاز سام في سوريا على أنه واقعة قام معارضون بتدبيرها، وقامت بدعوة خبراء مستقلين من أجل رسم صورة بأنفسهم في المكان.