«الهند»: مقتل جنديين على أيدي قوات باكستانية على الحدود في كشمير

أعلن مسؤولون هنود عن مقتل جنديين هنديين، اليوم الثلاثاء، عندما فتحت قوات باكستانية نيران أسلحتها على الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال متحدث باسم الجيش الباكستاني، إن القوات الباكستانية أطلقت النار على مواقع هندية في قطاع سونديرباني، على طول خط السيطرة، باستخدام قذائف هاون طويلة المدى وأسلحة آلية.

وأوضح أن إطلاق النار بدون التعرض لاعمال استفزازية، وبدون تمييز من جانب باكستان، يعد انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار لعام 2003، بين الدولتين المتجاورتين. وأضاف أن القوات الهندية ردت بقوة وفعالية.

وخاضت الدولتان النوويتان الواقعتان في جنوب آسيا، 3 حروب، من بينها حربان بسبب إقليم كشمير، الذي تطالب البلدان بأحقيتها في السيطرة عليه بأكمله.