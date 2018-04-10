مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: لا يمكن أن تعرقل روسيا إجراءاتنا لمحاسبة المسؤول عن الهجوم الكيمياوي

أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، إلى أن السلاح الكيميائي استخدم مجدداً ضد المدنيين في سورية، قائلة إن روسيا لا يمكنها أن تعرقل اجراءات بلادها في محاسبة المسؤول عن الهجوم.

وقالت هايلي إن العشرات قتلوا والمئات أصيبوا جراء هجوم دوما الكيميائي، "هناك أطفال ونساء يختبئون في أقبية من هجمات الأسد وتحولت الأقبية لمقابر".

وتابعت المندوبة الأمريكية أن "الوحش" المسؤول عن هذه الهجمات ليس لديه ضمير، مشيرة إلى أن روسيا وإيران تساعدان النظام السوري على محاصرة وتجويع شعبه، مؤكدة أن النظام الروسي لطخت يده بدماء الشعب السوري.

وأضافت أن روسيا وقفت مراراً في طريق مجلس الأمن لمنع القتل في سورية، قائلة: "سمحنا لروسيا أن تضعف مصداقية الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن الدولي لا يفعل شيئاً ازاء استخدام السلاح الكيميائي"، مؤكدة أن واشنطن سترد بغض النظر عما سيترتب عن اجتماع مجلس الأمن.

ورغم نفي الحكومة السورية شن الهجوم الكيميائي في دوما، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد في غضون من 24 إلى 48 ساعة.