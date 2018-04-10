استقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء استقالة، توماس بوسرت، مستشار الأمن الداخلي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "الرئيس يعرب عن امتنانه لتوم على التزامه بضمان سلامة بلادنا العظيمة وأمنها"، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) الاخبارية الامريكية.

وأضافت ساندرز: "توم قاد الجهود، التي بذلها البيت الأبيض، للدفاع عن وطننا من التهديدات الإرهابية، وتعزيز نظام الحماية الإلكترونية والتعامل مع آثار سلسلة غير مسبوقة من الكوارث الطبيعية التي واجهناها".

يذكر أن ترامب اختار بوسيرت ليشغل المنصب في ديسمبر 2016، حيث قال عنه وقتها "يستطيع التعامل مع وضع الأمن الداخلي المعقد ومكافحة الإرهاب والتحديات الالكترونية. وسيكون أصلا ثمينا في إدارتنا".