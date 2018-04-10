تين كات: مواجهة الجزيرة مع الوحدة هذه المرة تختلف

أكد الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي أن فريقه سيظهر شخصيته القوية في مباراة غد الأربعاء أمام الوحدة في دور الثمانية ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات.

وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"مباراتنا أمام الوحدة اعتبرها الأهم والأكبر بالنسبة لكرة القدم الإماراتية، وفريقي جاهز تماما للقاء من كافة النواحي".

وتابع :"عناصرنا على أهبة الاستعداد باستثناء محمد العطاس الذي يحتاج للمزيد من الوقت ليكتسب لياقة المباريات بعد شفائه من الإصابة الأخيرة".

وأضاف :"ما قدمناه مؤخرا في دوري أبطال آسيا سيكون حافزا كبيرا لنا في لقاء الوحدة حيث أظهر فريقي شخصية جيدة أتمنى أن تظهر في هذه المباراة المحلية المهمة للغاية".

وعن الخسارة السابقة من الوحدة في الدوري الإماراتي قال مدرب الجزيرة :" الوضع سيكون مختلف تماما في مواجهة الغد، لأن كل مباراة تختلف عن سابقتها، ولأننا مصممون هذه المرة على تحقيق الفوز والتأهل".

وتابع :"لا ننكر قوة الوحدة بدليل فوزه بلقبي كأس السوبر، وكأس الخليج العربي هذا الموسم، وهذا دليل على أنه فريق قوي، وعلينا أن نتعامل معهم بذكاء وانضباط وألا نسمح لهم بفرض أسلوبهم على المباراة".

من جانبه يبحث الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، مع فريقه عن لقب ثالث هذا الموسم عندما يلتقي الجزيرة.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"اللقاء ضد الجزيرة هذه المرة سيكون مختلفا وصعبا في نفس الوقت، فالهدف مشترك وهو كيفية تحقيق الفوز في بطولة تعتمد مباراة بمباراة، ويجب الاعتراف بأن لكل مباراة ظروفها الخاصة ويعلم الجميع أن مباريات الكؤوس ليست لها مقاييس".

وأضاف :" فريقي جاهز من كافة النواحي ونبحث عن الفوز وتقديم مباراة ترضي طموحاتنا".