موظفة بالحكومة الألمانية تتشكك بشأن «حظر ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب»

أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، عن تشككها إزاء مقترح حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات دون 14 عاما في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.

وذكرت فيدمان-ماوتس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، أنه بإمكانها تفهم الدوافع وراء هذا المقترح، مضيفة -في المقابل- أن مثل هذا الإجراء يثير تساؤلات مهمة فيما يتعلق بمدى توافقها مع الدستور.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل: «الحظر لن يحل أيضا المشكلة الكامنة وراء الأمر.. من المهم أن نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى هذه الحالات الصعبة: يتعين علينا الوصول إلى الآباء وتشجيع الفتيات على اتخاذ القرار على نحو مستقل».

وأعلنت فيدمان-ماوتس، مجددا، عن تأسيس لجنة خبراء لوضع معايير ومؤشرات الاندماج الناجح، موضحة أن من بين هذه المعايير توفير الإمدادات اللازمة للمهاجرين وأبنائهم في دور الحضانة والمدارس والسكن وسوق العمل، وقالت: «الأمر يدور أيضا حول التثقيف السياسي وكيفية إيصال قيم التعايش المشترك والمساواة للعائلات».

يذكر أن الوزارة المحلية لشؤون الاندماج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا أعلنت -من قبل- عن دراسة تطبيق حظر ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات دون 14 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن السن القانونية لتحديد الانتماء الديني في ألمانيا يبدأ مع بلوغ الرابعة عشر.

ويرى الوزير المحلي لشؤون الاندماج في الولاية، يواخيم شتامب، أنه قبل بلوغ هذه السن لا يمكن للفتيات الصغيرات أن يحددن على نحو مستقل ما إذا كن يردن ارتداء الحجاب أم لا.