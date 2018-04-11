طارق فهمي: زيارة «بن زايد» لمصر لها أبعاد استراتجية مرتبطة بالقمة العربية المقبلة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر، لها أبعاد إقليمية سياسية واستراتيجية هامة مرتبطة بالقمة العربية التي ستُجرى خلال الأيام المقبلة في الرياض.

وأوضح «فهمي»، في تصريحات لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الزيارة عكست المشاعر الطيبة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى حرص الشيخ «بن زايد» على تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وأضاف أن العلاقة بين الإمارات والسعودية ومصر تعد محور ارتكاز للنظام الإقليمي العربي، موضحًا أن هناك تعاونًا استراتيجيًا بين الدول الثلاثة؛ لدعم مصالح البلدان العربية، خاصة قبل القمة العربية التي ستُقام في الرياض نهاية الشهر الجاري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، في زيارة رسمية إلى مصر.

ومن المقرر أن تستمر زيارة «بن زايد» إلى مصر، لمدة يومين، يعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.