إزالة منطقة دريسة بمشتول السوق حفاظًا على صحة المواطنين بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة دريسة مشتول السوق، بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفتها الجهة صاحبة الولاية مع أرض المنطقة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف المحافظ في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم صرف التعويضات النقدية اللازمة بإجمالي 900 ألف جنيه والمقدمة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي لأهمية تطوير المناطق العشوائية بنطاق دائرة المحافظة؛ للقضاء على المنازل ذات الطابع المتهالك، وحفاظًا على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

كما أوضح اللواء «سعيد»، أن ذلك جاء في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة السكة الحديد، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، بإنهاء كافة متعلقات المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 30-6 من العام الجاري.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر تخطيط المنطقة والاستفادة منها بمشروع يعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز بمعرفة شركة «Mot» التابعة لهيئة السكة الحديد.