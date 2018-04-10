الحضري يعود للمشاركة في تدريبات التعاون السعودي

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خاض التعاون السعودي اليوم الثلاثاء حصة تدريبية مكثفة تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه جوميز استعدادًا لمباراة الاتفاق ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض عصام الحضري حارس مرمى الفريق المران بصورة طبيعية بعد التخلص من آلام عضلة الفخد الأمامية والتي على إثرها تغيب عن المران أمس الإثنين وخضع لعمليات تأهيلية بالعيادة الطبية للنادي.

وركز مدرب الفريق خلال المران على الجوانب التكتيكية بشكل كبير خلال خوض المدافعين تمارين خاصة بالإضافة إلى تمارين التسديد على المرمى والكرات العرضية.

ويؤدي التعاون غدًا الأربعاء المران الأخيرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا قبل الذهاب لمدينة الدمام لمواجهة الإتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد.