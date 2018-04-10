ابنة «سكريبال» تخرج من المستشفى بعد تعافيها من حادثة التسمم

أعلنت طبيبة بمستشفى مدينة سالزبري، اليوم الثلاثاء، خروج يوليا سكريبال، 33 عامًا، من المستشفى.

ويوليا هي ابنة العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال، وكانت تعرضت للتسمم مع والدها في بريطانيا الشهر الماضي.

وقالت الطبيبة كريستين بلانشارد، إن «سكريبال» الابنة غادرت المستشفى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد استجابتها بشكل جيد للعلاج، مضيفة أن والدها يتعافى بصورة أبطأ وسيخرج من المستشفى في الوقت المناسب.

يذكر، أنه تم العثور على «سكريبال» وابنته يوليا فاقدي الوعي في أحد المتنزهات بمدينة سالزبري جنوبي إنجلترا في الرابع من مارس الماضي إثر تعرضهما لغاز الأعصاب «نوفيتشوك».

وتصر بريطانيا على أن روسيا هي المسؤولة عن تسميمهما، وهو ما تنفيه موسكو، وقد دعمت الكثير من الدول الغربية بريطانيا في هذا الاتهام وقامت بدورها بطرد دبلوماسيين روس.

وكان «سكريبال» الأب ضابطًا سابقًا بالاستخبارات الروسية، وأدين ببيع أسرار من الدولة الروسية إلى بريطانيا عام 2006، وقد تم تسليمه إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس بعد ذلك بـ4 سنوات.