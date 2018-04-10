استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، الاثنين، وشهد المران حماسًا كبيرًا بين اللاعبين استعدادًا لمواجهة الداخلية، يوم الجمعة المقبل، في دور الـ16 بكأس مصر.

وشهد المران العديد من الأحداث،جاء أهمها كالتالي

**شريف إكرامي، حارس المرمى، عاد للمشاركة في التدريبات بعدما غاب في الأيام الماضية بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وكدمة في أسفل القدم.

**لاعبو الأهلي الأساسيون، الذين خاضوا مباراة سموحة أمس الأول في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي، أدو تدريباتهم الاستشفائية على هامش المران.. وبدأ اللاعبون تدريباتهم الاستشفائية بالجري حول الملعب، ثم الدخول في فقرة بدنيه خفيفة، ثم اختتموا تدريباتهم في صالة الجيمنازيوم.

**رامي ربيعة، مدافع الفريق، حضر لمقر النادي بالجزيرة عصر اليوم، وذلك بعد عودته من ألمانيا، وخضع اللاعب لفحص طبي قبل المران، تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للاطلاع على ما وصل إليه اللاعب من تحسن بعد برنامجه التأهيلي والعلاجي في ألمانيا، كما حرص طبيب الفريق على الاطلاع على التقرير الطبي الذي حضر به اللاعب من ألمانيا لتنفيذه في النادي الأهلي.

أما علي معلول ووليد أزارو، فقد واصلا تدريباتهم التأهيلية في الجيم علي هامش المران، ويعاني «معلول» من كدمة في الكاحل تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بينما يعاني وليد أزارو من إجهاد في العضلة الخلفية.. وانتظم أحمد فتحي، في المران بعد عودته من الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة، وغاب علي أثرها عن مباراة سموحة الأخيرة.

**فيما أدى سعد سمير وباسم علي، تدريبات تأهيلية، وقام الثنائي بالجري حول الملعب في إطار برنامجهما البدني قبل خوض جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.

**وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بين اللاعبين في ختام التدريبات.. وقسم البدري اللاعبين لفريقين، الأول يرتدي القميص الأحمر، والثاني يرتدي القميص الفسفوري.

**وضم الفريق ذو القميص الأحمر كلا من: رمضان مصطفى، حسام غالي، أحمد فتحي، إسلام محارب، أكرم توفيق، ميدو جابر، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي.

**بينما جاء الفريق ذو القميص الفسفوري على النحو التالي: علي لطفي، محمد شريف، الجزار، هشام محمد، باكاماني، عمرو السولية، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، صلاح محسن.

وتألق خلال التقسيمة أكرم توفيق في الجانب الدفاعي، بينما تألق باكاماني في الشق الهجومي بعد إحرازه هدفين.