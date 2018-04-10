انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 29 بالرياض برئاسة السعودية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالرياض، أعمال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ29 برئاسة السعودية، خلفا للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة بعد غد الخميس.

ويناقش الاجتماع اليوم على مدى جلستي عمل: اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية ومناقشة بنوده، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة.

وسبق هذا الاجتماع، اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الدول الأعضاء في الهيئة، وهي (الأردن، وموريتانيا، والسعودية، وجيبوتي، والسودان)؛ لمراجعة تقرير المتابعة الختامي لمتابعة تنفيذ قرارات قمة عمّان 2017 بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المقرر أن يعقد كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعا غدا الأربعاء؛ لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح على مشروع جدول أعمال القمة؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري صباح بعد غد الخميس.