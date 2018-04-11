السعودية وفرنسا تتفقان على عقد مؤتمر إنساني بباريس حول اليمن الصيف المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عقد مؤتمر إنساني بباريس حول اليمن بحلول الصيف المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر الإليزيه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب المباحثات التي جرت بينهما وأعقبها توقيع اتفاقيات مشتركة، إن بلاده تقف مع السعودية وتتبادل معها المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية وتتفق معها حول ضرورة التصدي لتوسع إيران في المنطقة، إلا أنها تعتقد بوجوب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وشدد أن بلاده لا تريد تدخلا إيرانيا في الانتخابات التي ستجرى في العراق، مشيرًا إلى وجود رغبة مشتركة مع السعودية لمكافحة الارهاب.

وقال ماكرون إنه قبل دعوة ولي العهد السعودي لزيارة المملكة العربية السعودية، ووصف زيارة الأمير محمد بن سلمان لباريس بـ"المهمة للغاية".