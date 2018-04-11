دي روسي: لم نتخيل إقصاء برشلونة

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اعترف دانييلي دي روسي قائد روما الإيطالي أن لا أحد كان يتخيل صعود الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز التاريخي على برشلونة الإسباني .

وقال قائد الفريق الإيطالي في تصريحات أدلى بها عقب نهاية المباراة أن دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق قام بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز أمام برشلونة وركز خلال المحاضرة الأخيرة قبل المباراة على العوامل التكتيكية والتمسك بالأمل في العودة بنتيجة المباراة".

وأكمل: " ركلة الجزاء التي حصل عليها روما كانت مهمة للغاية ونفذتها بطريقة جيدة على الرغم من تحرك شتيجن تجاة الكرة ولكن لم أركز على الحارس وركزت على تنفيذ ركلة الجزاء".

واختتم:"لم يتخيل أحد الفوز على الفريق الكتالوني وتحقيق ريمونتادا تاريخية وصعود الفريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال".



وفاز فريق روما الإيطالي بثلاثية نظيفة أمام برشلونة الإسباني في مباراة الإياب والتي أقُيمت على ملعب الأولمبيكو، علما أن البارسا كان انتصر ذهابا (4-1).