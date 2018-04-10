آس الاسبانية : صلاح ملك «الأهداف الخيرية» في مصر

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح يعد من أبرز اللاعبين الذين ينفقون جزء كبير من أموالهم على أعمال خيرية، حيث أكدت صحيفة "آس" الإسبانية ان صلاح ربح حب الناس سواء في مصر، أو أوروبا، وذلك بعد تسجيله العديد من الأهداف والمشاركة في اسعاد الجماهير.

وذكرت الصحيفة الاسبانية، أن لاعب المنتخب الوطني، رفض هدية من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق تمثلت في منزل فاخر وطلب تحويل قيمتها لمساعدة آخرين.

وأضاف أن محمد صلاح تحول إلى نجم عالمي، بعد انتقاله من روما إلى ليفربول الصيف الماضي ، حيث سجل 38 مع الفريق الإنجليزي بمختلف البطولات وقاد مصر للتأهل إلى كأس العالم، للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وكشفت الصحيفة في تقريرها، أنه في مصر، كان ينظر إلى "صلاح" منذ فترة طويلة علي أنه أكثر من لاعب كرة قدم، فهو يعتبر شيئا يقترب معشوق الجماهير، وهذا ليس فقط بسبب مهارته غير العادية في كرة القدم، ولكن بسبب ما ينفقه من أموال في سبل خيرية، حيث لم ينس صلاح أبدا أصوله وتربيته في «نجريج»، وهي بلدة صغيرة في شمال الوطن، حيث يقدم تبرعات منتظمة إلى المستشفيات وبرامج التأهيل والمدارس والمراكز الدينية.

وتحدث الصحيفة، أنه تم تأسيس مؤسسة محمد صلاح من قبل نجم ليفربول لمساعدة أكثر الناس احتياجا في منطقة بسيون، بما في ذلك المدرسة التي درس فيها، كما تبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمستشفى في القاهرة متخصص في علاج سرطان الأطفال.

يذكر أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يستعد مساء اليوم الثلاثاء فى تمام التاسعة إلا ربع، للمشاركة مع فريقه أمام نظيره مانشستر سيتى، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، علي ملعب «الاتحاد»، وذلك حال تأكد جاهزية نجم مصر.