حصد طلاب الفرقة الرابعة قسم الإعلام جامعة الزقازيق المركز الأول فى مشاريع تخرج شعبة الصحافة، حيث قدم الطلاب مجلة «تاتا» المتخصصة، التى ترصد المشاريع المتوقفة عن العمل والمشكلات التى لا تزال عقبة أمام الحكومة.

وتتناول المجلة العديد من المشاريع العملاقة التى توقفت فجأة عن العمل من أهمها مشروع توشكى، التى تنبأت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت بأنه أكبر المشاريع ذات الجدوى، وكذلك المصانع العملاقة التى كانت عماد الاقتصاد المصرى وقت الستينيات، وأيضا بعض المشكلات الاجتماعية، مثل، الزواج القسرى وأطفال الشوراع، وغيرها من المشكلات.

من جانبها، قالت نداء هشام، طالبة بالفرقة الرابعة، المجلة غرضها الأساسى رصد وتحليل سبب توقف تلك المشاريع، والعمل على تفسير سبب تعطلها فجأة على الرغم من البداية المتميزة لها، وقمنا بعمل العديد من الحوارات مع المسئولين للتعرف على الأسباب المنطقية لتوقف تلك المشاريع.

وأرجعت العديد من المصادر سبب توقف تلك الأعمال إلى التراخى فى التنفيذ والروتين الغالب على بعض المؤسسات، وقلة الموراد المالية فى الكثير من الأحيان.

وقال الدكتور علاء طلعت، المشرف على أعمال التخرج، إن المجلة رسالة للمسئولين حتى يتم استكمال تلك الأعمال المعطلة، لأن العمل على تشغيلها وتوفير البيئة الجيدة للعمل تدعم مصر اقتصاديا وتساعدها على النهوض، وحتى نستكمل خطة التنمية والبناء يجب علينا العمل على حل الأزمات التى تواجهنا.

فى السياق نفسه، احتفل قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق بتخريج الدفعه الـ33 فى تاريخ الكلية، وذلك خلال حفل مناقشة مشروعات التخرج التى أقيمت بقاعة المنتديات الرئيسة بالجامعة يوم الثلاثاء الماضى.

وشهد الحفل عرض المشروعات الفائزة بالمراكز الخمس الأولى فى الشعب الثلاثة الإذاعة الصحافة والعلاقات العامة.

وحصل فليم رحالة على المركز الأول شعبة الإذاعة والتليفزيون وهو فيلم وثائقى عن البدو الرحل، ومشروع «شرقاوى نيوز» الأول على شعبة الصحافة وهو موقع إلكترونى خاص بأخبار محافظة الشرقية ويعتبر الموقع الإلكترونى الوحيد فى تاريخ مشروعات قسم الإعلام، ومشروع جامعة الزقازيق الأول على شعبة العلاقات العامة حيث تضمن المشروع مجموعة إعلانات إذاعية وصحفية عن الجامعة بالإضافة إلى أغنية بعنوان جامعة الزقازيق قصة نجاح.