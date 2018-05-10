المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية يختتم أعماله

اختتمت، مساء أمس، فعاليات الاجتماع الأربع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والاجتماع الإقليمى للمنظمة المنعقد حاليا فى مدينة شرم الشيخ فى يوم 8 و9 مايو الجارى.



وحضر حفل الختام زراب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من وزراء وممثلى السياحة في الدول المشاركة في المؤتمر.



وتقدم بوليكاشفيلي بالشكر لوزارة السياحة المصرية على حسن الاستضافة، مشيرا إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر من رؤى وقضايا هامة من شأنها تنمية السياحة، موضحا أنه سيتم التركيز على التعليم والتدريب في الفترة القادمة.



وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أن مدينة شرم الشيخ تمتلك العديد من الفرص في المجال السياحى وأنها تشهد حراك سياحيا كبيرا، معربا عن ثقته في استمرار هذا الحراك الذى سوف يؤدى إلى دفع مزيد من الحركة السياحية إلى هذه المدينة السياحية الفريدة.



وفى نهاية حفل الختام، قامت وزيرة السياحة بتسليم هدايا تذكارية لكل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة.



وقد شهدت فعاليات ثانى أيام المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية، منها جلسة "دعم وظائف الملائمة، سد الفجوة فى المهارات فى المجال السياحى" والتي استعرضت خلالها السيدة Edith M Szivas خبيرة منظمة السياحة العالمية تقريرا للمنظمة عن اتجاهات السياحة والمبادئ الإرشادية لسياسة التعليم والتدريب.



وأشارت إلى احتياجات سوق العمل خاصة فى الوظائف الجديدة فى قطاع السياحة، موضحة أن فرص العمل من أهم الأولويات وتعكس أهمية قطاع السياحة فى توفير الوظائف.



وأشارت الوزيرة إلى أنه من أهم العوامل التي تشترك في تشكيل ملامح صناعة السياحة حاليا هي الاستثمار في رأس المال البشرى، موضحة أن مفهوم تنمية رأس المال البشرى لا يعنى فقطالاستثمار في الموارد البشرية بشكل يدر لصناعة السياحة دخلاً متناميًا يشكل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني، وإنما أيضًا هو العمل على خلق طاقات مبدعة وقدرات خلاقة ومهارات اتصال فعالة.



كما أوضحت الوزيرة أنه من منطلق إدراك مدى أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية، فإن رؤية القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية قد أخذت على عاتقها فى إطار مساعيها المبذولة نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل أن تطبق المفاهيم الحديثة والصحيحة لتنمية العنصر البشرى والعمل على تحسين سوق العمل تماشيا مع محاور استراتيجية 2030، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة السياحة المصرية نحو إنجاز التنمية المستدامة للسياحة المصرية.



ومن جانبه، تحدث اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء؛ حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع؛ لمناقشة موضوع "تنمية العنصر البشرى في قطاع السياحة: آفاق جديدة" لما يمثله من تحدي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر ومعظم الدول العربية بالمنطقة، مؤكدًا على مواصلة بذل مزيد من الجهود لاستعادة مزيد من التنمية السياحية وتحقيق مستقبل أفضل لقطاع السياحة تكون فيه محافظة جنوب سيناء دائما مقصدا مفضلا للسائح ومكانا جديرا بالمنافسة العالمية، وحتى تظل مدينة شرم الشيخ المنتجع السياحي الأول بمصر والشرق الأوسط وعاصمة السلام العالمي ومحط أنظار العالم وملتقى شعوب العالم ولكي تبقى مصر بلد الأمن والأمان.