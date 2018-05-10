أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الخميس، البيان رقم 21 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، للقضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء.

وأسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن تحقيق النتائج الآتية:

- القضاء على 3 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال استهداف القوات الجوية لعدد (4) أوكار، وسيارة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق.

- القضاء على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء، والقبض على 5 آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

- القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، بالإضافة لعدد (232) من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم، تم تسليمهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تدمير 391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء والإعاشة، من بينها 3 منازل مفخخة ومتصلة بخندق بطول 100م، واكتشاف وتدمير 15 خندق مواصلات مجهز هندسيا بطول 150 مترا و300 متر متفرع إلى خنادق فرعية، والحفر المغطاة تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الأسلحة النارية وأجهزة الاتصال اللاسلكية والوقود والملابس العسكرية ومود الإعاشة وإطارات السيارات والبطاريات وكاميرا تصوير وكميات من المواد المخدرة والكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بشمال ووسط سيناء.

- ضبط وتدمير والتحفظ على 30 سيارة من أنواع مختلفة، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط عدد (2) جمل تستخدمها العناصر الإرهابية في نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية الوعرة بوسط سيناء محمل عليها عدد من الأحزمة الناسفة ودوائر النسف والتدمير وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ومستلزمات طبية ولوحات للطاقة الشمسية.

- اكتشاف وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طنا من نبات البانجو المعد للتداول.

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة على محاور التحرك المختلفة.

وأعلنت القوات المسلحة أنها تواصل طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية.

وعلى الاتجاه الإستراتيجي الغربي، تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية وقوات حرس الحدود من تدمير 4 سيارات دفع رباعي بالتعاون مع القوات الجوية، وضبط 13 سيارة أخرى محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة خلال محاولات اختراق خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب الصحراوية الوعرة عثر بداخلها على 2 بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء وأكثر من 22250 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع و180 دستة بارود، وأكثر من 3 ملايين و100 ألف قرص مخدر من أنواع مختلفة، و675 كجم من جوهر مادة الحشيش المخدر، والقبض على 538 متسللا من جنسيات مختلفة خلال عدة محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود علي الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة.



كما تمكنت عناصر حرس الحدود في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعي و2 موتوسيكل أثناء محاولتها التسلل عبر الدروب الصحراوية، والقبض على أربعة متسللين أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.