محافظة الإسكندرية تستقبل وفد «ييتشانج» الصينية لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الخميس، بالإنابة عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، وفدا من مدينة ييتشانغ الصينية بحضور تشون نانشان قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وذلك في لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات والذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات المصرية الصينية.

وخلال اللقاء؛ رحب بسيوني بالوفد موجها لهم تحية المحافظ ، وأعرب عن اعتزازه باختيار الإسكندرية لتبادل الخبرات والتعاون معها خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية في مجال السياحة والاستثمار وبها أكبر ميناء بمصر، ويقام بها 40%؜ من الصناعات المصرية ويوجد بها 55%من شركات البترول العملاقة، ويعيش بها العديد من الجاليات من الجنسيات المخلتفة، ما يؤكد على توافر المناخ الجيد للاستثمار بها.

وأكد على عمق العلاقات بين الإسكندرية والمدن الصينية، مشيرا إلى أنه تربطنا علاقات تآخي بين الإسكندرية وعدة مدن صينية، ونرحب بإقامة العديد من علاقات التآخي الأخرى وزيادة الاستثمار بين الجانبين، خاصة أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمصر استقرت في الفترة الأخيرة، وأصبح الجو ملاءم للاستثمار، وأكد أن القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا بالاستثمار ويدعم المستثمرين ويشدد على تذليل كافة العقبات التي تواجههم خاصة مع قانون الاستثمار الجديد وخدمة الشباك الواحد.

من جانبه أكد ممثلي الوفد على عمق العلاقات التي تربط الإسكندرية بمدن الصين، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وأشار إلى أنها الزيارة الأولى للوفد من مدينة ييتشانغ والرغبة في إقامة علاقات تآخي والتعاون وتبادل الخبرات بينها وبين الإسكندرية، خاصة أنها تعد أفضل مدينة جغرافية بمصر ونتطلع لإقامة المزيد من الاستثمار بها، موضحا أن تبادل الزيارات بين الرئيسين المصري والصيني يشجع على ذلك.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي لهذه الزيارة هي معرفة بيئة الاستثمار بمصر، وعرض الاستثمارات على المستثمرين بمدينة ييتشانغ، مشيرا إلى أن مدينة ييتشانغ بها مايقرب من 1500 شركة في عدة مجالات خاصة في مجال التكنولوجيا والمقاولات والتي تنفذ كبرى المشاريع بالعالم.