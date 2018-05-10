الأسد لـ«ترامب»: لا أكترث لإهاناتك لي

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يمثل نفسه بصورة عالية الشفافية، مؤكدًا أنه لا يكترث بكلامه، وذلك تعليقا على إهانت ترامب له مؤخرا ووصفه بـ"الحيوان".

وأضاف الأسد في مقابلة مع صحيفة "كاثيمرني" اليونانية: "في الحقيقة، عندما تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك أولا وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة"، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "الأمر الجيد جدا في ما يتعلق بترامب هو أنه يعبر عن نفسه بدرجة عالية من الشفافية، أنا شخصيا لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي، ما يهمني هو ما يؤثر في بلدي، الحرب، الإرهابيون، والوضع الذي نعيش فيه".

وأكد الرئيس السوري أن المهمة الوحيدة التي أنجزتها الولايات المتحدة في سوريا تمثلت في مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي على الهروب من الرقة، إلى دير الزور لمحاربة الجيش السوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاجم الأسد، مؤخرا، في حديث أجرته معه محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حيث وصف فيه بشار الأسد بـ "الحيوان والشرير".

وردت دمشق حينها على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، وقال: "إن الأمر لا يستحق التعليق على مثل هذه التصريحات. شيء يرثى له أن نسمع مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية من أهم قائد في العالم الغربي… أشعر حقا بالخزي".