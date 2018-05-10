قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إن الرئيس دونالد ترامب قد يكون اقترف أكبر خطأ حتى الآن، وذلك في إشارة للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، عن «كارتر» القول: «عندما يوقع رئيس أمريكي على اتفاق؛ فإن ذلك ينبغي أن يكون ملزما على جميع من يخلفه بالرئاسة، إلا في حال تغير الوضع بصورة دراماتيكية».

وتابع: «أعتقد أن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني يرسل رسالة إلى كوريا الشمالية مفادها بأنه عندما توقع الولايات المتحدة على اتفاقية فإنها قد تلتزم بها وقد لا تفعل».

كان ترامب أعلن أمس الأول الانسحاب من الاتفاق، وقال: «من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذي البنية الضعيفة».