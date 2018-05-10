انطلقت صباح اليوم الخميس، الانتخابات البرلمانية لأبناء الجالية العراقية في مصر، وذلك في إطار انتخابات الجاليات العراقية بالخارج، والتي تستمر يومين «الخميس والجمعة».

وأدلى سفير العراق في مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية الدكتور حبيب الصدر بصوته في المركز الانتخابي الكائن بالمهندسين بمحافظة الجيزة، موجها الشكر والتقدير للسلطات المصرية لما قدمته من تسهيلات في العملية الانتخابية التي تجرى اليوم.

وقال السفير العراقي، في تصريح خاص عقب إدلائه بصوته: «إن شقيقتنا الكبرى مصر بكافة سلطاتها دعمت وسهلت الإجراءات المرتبطة بإجراء انتخابات الجالية العراقية وكل الترتيبات التي سبقت الانتخابات».

وأكد أهمية الانتخابات العراقية هذا العام لأن البلاد خرجت منتصرة من الحرب على «داعش» وتدخل معركة جديدة هي معركة البناء والإعمار، وإعادة ما تبقى من نازحين لمناطقهم، وكذلك القضاء على الفكر الداعشي، قائلًا: «لقد انتصرنا على (داعش) عسكريًا وعلينا أن ننتصر عليه فكريًا».

وأضاف أن كل أبناء الشعب العراقي ينتظرون تنفيذ الاستحقاقات المؤجلة، وكانوا ينتظرون هذا العرس الانتخابي بفارغ الصبر لأنهم يدركون جيدًا، أن صناديق الانتخابات تحمل لهم الأمل، مشيرًا إلى أنه يسمي صناديق الانتخابات «صناديق الأمل».

الجدير بالذكر أن المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات، خصصت 5 مراكز؛ ليدلي أبناء الجالية العراقية في مصر بأصواتهم بها اليوم الخميس، وغدًا الجمعة، وهما اليومان المخصصان لاقتراع المقيمين بالخارج بالانتخابات.

وتتوزع هذه المراكز على المناطق، التي يوجد تواجد مكثف للعراقيين وهي 3 مراكز في القاهرة الكبرى «تشمل واحدًا في كل من مدينة نصر، والمهندسين، و6 أكتوبر»، ومركز في الإسكندرية وآخر في المنصورة.

وتجرى الانتخابات البرلمانية داخل العراق بعد غد السبت، أي في اليوم التالي لانتخابات الجاليات بالخارج.