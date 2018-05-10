«ليبرمان»: إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة أمامية ضده، مشيرا إلى أن إسرائيل ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا وتأمل أن يكون «هذا الفصل قد انتهى».

وأضاف «ليبرمان»، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «لم تسقط أية صواريخ إيرانية داخل أراض تحت سيطرة إسرائيل»، مؤكدا أن تل أبيب لا تريد تصعيد الوضع.

وذكر الجيش الإسرائيلى، في بيان لوسائل الإعلام المحلية، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا، ردا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا 5 بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.