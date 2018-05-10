 محافظ الغربية: الإشراف على سلامة السلع بـ«أهلا رمضان» يوميا

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أنه يتم الإشراف يوميًا على السلع المطروحة بمعرض «أهلًا رمضان»، للتأكد من توافر معايير الجودة والسلامة بها وفحص تواريخ الصلاحية، وذلك للحفاظ على سلامة أبناء المحافظة الذي قارب تعدادهم على 6 ملايين نسمة.



وقال محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، إن المحافظة بها 163 منفذًا ثابتًا؛ 99 منفذًا ضمن مشروعات الأمن الغذائي، 13 منفذًا تابعًا للشرطة، 7 منافذ تابعين للقوات المسلحة، 10 آخرين تابعين لمباحث التموين، و4 منافذ زراعية، 24 منفذًا تابعة للجمعيات التعاونية.



وأضاف أنه افتتح اليوم 3 منافذ، بسمالوط، وشارع الجلاء، والأخير بالقرب من مبنى المحافظة، مستطردًا أنه سيتم افتتاح مجموعة منافذ أخري في ميدان الجمهورية والمحلة وكفر الزيات وباقي المراكز، الأسبوع المقبل.



وفيما بتعلق بالمنافذ المتحركة، تابع أن هناك 57 منفذًا؛ 24 منفذًا ضمن مشروعات الأمن الغذائي، 18 للقوات المسلحة، 5 منافذ للشركة العامة لتجارة الجملة.



